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Çanakkale için korkutan uyarı!

Çanakkale için korkutan uyarı!.13895
  • Giriş : 13.02.2017 / 08:15:00

Günlerdir beşik gibi sallanan Çanakkale için korkutan uyarı geldi.

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6 Şubat'tan itibaren 5 nokta büyüklüğünde depremler yaşayan ve bazı köylerinde mal kayıplarına neden olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi için önemli bir uyarı geldi. Prof. Dr. Övgün Ercan, 15-20 gün içinde bölgede 6 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini iddia eti.

CNN Türk'te yayınlanan Gündem Özel programında Çanakkale'de yaşanan depremler konuşuldu. "O bölgede başka büyük deprem bekleniyor mu?" sorusuna yanıt aranan programda İTÜ Maden Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ercan Çanakkale için çok kritik bir uyarıda bulundu.  Prof. Dr. Ercan, Çanakkale bölgesinde önümüzdeki günlerde şiddetli deprem beklediğini söyledi. Övgün, bölgedeki fay hatlarının gerginliği boşaltamadığını o yüzden 6 şiddetin de bir depremin 15 - 20 gün içinde vurabileceği uyarında bulundu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugün saat 18.08'e kadar 749 deprem kaydedildi.

Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugüne kadar 4'ün üzerinde 16 deprem kayıtlara geçti.

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