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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde korkutan deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde korkutan deprem.18079
  • Giriş : 30.01.2017 / 12:03:00

Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

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Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Gerçekleşen deprem bölge halkında paniğe neden olurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bugün saat 09.56'da merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Budaklar köyünde olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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