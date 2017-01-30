Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde korkutan deprem
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Gerçekleşen deprem bölge halkında paniğe neden olurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Bugün saat 09.56'da merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Budaklar köyünde olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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