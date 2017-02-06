Çanakkale Valisi'nden deprem açıklaması
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, sabaha karşı Ayvacık İlçesi açıklarında meydana gelen deprem ile ilgili bilgi paylaştı. Vali, depremde can kaybı olmadığını, bazı köylerde boş olan evlerin çatılarında hasar oluştuğunu duyurdu.
Vali Orhan Tavlı, depremin ilk anlarından itibaren AFAD ve UMKE ekiplerinin seferber edildiğini hatırlatarak, "Ayvacık Kaymakamımız ve ekipler gerekli araştırmaları yapıyorlar. Çok şükür can kaybı gözükmüyor. Bazı köylerde boş olan evlerin daha önce kar ve yağmurdan dolayı etkilenen çatılarında hasarlar olabilir. Arkadaşlarımız o köylere de ulaşmaya çalışıyor" dedi.
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