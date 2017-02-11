Çanakkale yine sallandı! Bölgede panik!
Çanakkale'de meydana gelen depremlere yenisi eklendi. Bugün saat 11.55'te gerçekleşen deprem bölgede yaşayan vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Konuya ilişkin AFAD açıklama yaptı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğündeki deprem, saat 11.55'te kaydedildi.
Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Köyde yaşayan vatandaşlar deprem anında büyük panik yaşarken, bölgedeki ekipler sarsıntı nedeniyle herhangi bir yıkım oluşup oluşmadığını tespit için harekete geçti.
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