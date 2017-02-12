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Çanakkale yine sallandı!

Çanakkale yine sallandı!.18079
  • Giriş : 12.02.2017 / 16:58:00
  • Güncelleme : 12.02.2017 / 17:19:37

Çanakkale'de günlerdir süren depremlere bir yenisi daha eklendi.

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Çanakkale'de depremler durmak bilmiyor. Günlerdir beşik gibi sallanan şehirde bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Ayvacık ilçesi lan sarsıntı saat 16:48'te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.2 kilometre altında meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, bugün saat 15.48'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

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