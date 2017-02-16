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Çanakkale yine sallandı!

Çanakkale yine sallandı!.18079
  • Giriş : 16.02.2017 / 07:44:00

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

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Çanakkale sallanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 5 büyüklüğünde depremlerle sarsılan ilçede saat 03.19 sularında bir deprem daha meydana geldi. Depremin şiddeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 4.6 olarak açıklandı.

Depremin 12,3 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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