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Canan Karatay'a 6 ay men cezası geliyor

Canan Karatay'a 6 ay men cezası geliyor.12359
  • Giriş : 31.03.2018 / 09:45:00

Ünlü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay'a 6 ay men cezası geliyor.

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Büyüyen Beşik

Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay ile ilgili açıklana yapan Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Dayanışma Kurulu Ğyesi Mehmet Ceylan, Karatay'a gelen şikayetleri bildirdi.,

Canan Karatay, başlatılan soruşturma sonucunda 3 ila 6 aya uzanan süreyle meslekten men cezası alabilir. İstanbul Tabip Odası, Hürriyet’e, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisini verdi.

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