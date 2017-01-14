Facebook Twitter Rss

Canan Karatay: Adana kebabı yiyin!

Canan Karatay: Adana kebabı yiyin!.12359
  • Giriş : 14.01.2017 / 16:29:00
  • Güncelleme : 14.01.2017 / 17:38:52

Canan Karatay, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Prof. Dr. Canan Karatay, Çukurova Kitap Fuarı'nda imza gününde sevenleri ile buluştu ve Adanalılara, Adana Kebebı yemelerini ama ekmek yememeleri gerektiğini belirtti.

Kitap fuarında büyük ilgi gören Canan Karatay, öğrencilerin fuara katılımının çok olmasına sevindiğini söyledi.

10’uncu Çukurova Kitap Fuarı hakkında bilgiler aktaran Prof. Dr. Canan Karatay, öğrencilerin kitap fuarına katılımlarından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Karatay, “Fuarı gayet iyi buldum. İlgi çok fazla. Öğrencilerin çok olmasına sevindim. Bugün Cumartesi okullar tatil diye öğrenciler gelmiş. Sevgi de çok fazla çok sevindim. Keşke herkes daha çok okusa” diye konuştu.

Adanalılara da yeme içme konusunda uyarılarda bulunan Karatay, “Adana kebabı çok önemli bir kebaptır. Sağlıklıdır. Hayvansal kuyruk yağı ile yapılır. Altında ki pide yenilmeyecek yanında ki bulgur ve pirinç pilavı yenilmeyecek. Adana kebabı en sağlıklı yiyceklerden biridir. Adana mutfağında ki bayanlara bol bol etli yemek yapsınlar onu öneriyorum” dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, 6 kitabının olduğunu bütün kitaplarınında satıldığını ve kitaplarında yazanları uygulayan kişilerin sağlığına kavuştuğunu da belirtti.

4 CHP'liye 'Erdoğan' gözaltısı

Melo'dan gönderme: Ağlama Fenerbahçe

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Saldırıyı yapan teröristin kimliği belli oldu

Saldırıyı yapan teröristin kimliği belli oldu

Adana Valiliğine saldırı düzenleyen teröristin kimliği belli oldu.

Seren Serengil'in eski eşi vuran belli oldu

Seren Serengil'in eski eşi vuran belli oldu

Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun, silahlı saldırıya uğradı.

 

Kocaeli'nde halk otobüsü alev alev yandı!

Kocaeli'nde halk otobüsü alev alev yandı!

Kocaeli'nde seyir halindeki halk otobüsü cayır cayır yandı.

Samsun'da 3 akademisyen gözaltına alındı

Samsun'da 3 akademisyen gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında 3 akademisyen gözaltına alındı.

 

Kırklareli'nde FETÖ'den 1 polis tutuklandı

Kırklareli'nde FETÖ'den 1 polis tutuklandı

Kırklareli'nde FETÖ soruşturması kapsamında 1 polis tutuklandı.

2 askerimiz şehit oldu!

2 askerimiz şehit oldu!

Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimizi şehit oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya