Canan Karatay: Adana kebabı yiyin!
Prof. Dr. Canan Karatay, Çukurova Kitap Fuarı'nda imza gününde sevenleri ile buluştu ve Adanalılara, Adana Kebebı yemelerini ama ekmek yememeleri gerektiğini belirtti.
Kitap fuarında büyük ilgi gören Canan Karatay, öğrencilerin fuara katılımının çok olmasına sevindiğini söyledi.
10’uncu Çukurova Kitap Fuarı hakkında bilgiler aktaran Prof. Dr. Canan Karatay, öğrencilerin kitap fuarına katılımlarından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Karatay, “Fuarı gayet iyi buldum. İlgi çok fazla. Öğrencilerin çok olmasına sevindim. Bugün Cumartesi okullar tatil diye öğrenciler gelmiş. Sevgi de çok fazla çok sevindim. Keşke herkes daha çok okusa” diye konuştu.
Adanalılara da yeme içme konusunda uyarılarda bulunan Karatay, “Adana kebabı çok önemli bir kebaptır. Sağlıklıdır. Hayvansal kuyruk yağı ile yapılır. Altında ki pide yenilmeyecek yanında ki bulgur ve pirinç pilavı yenilmeyecek. Adana kebabı en sağlıklı yiyceklerden biridir. Adana mutfağında ki bayanlara bol bol etli yemek yapsınlar onu öneriyorum” dedi.
Prof. Dr. Canan Karatay, 6 kitabının olduğunu bütün kitaplarınında satıldığını ve kitaplarında yazanları uygulayan kişilerin sağlığına kavuştuğunu da belirtti.
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