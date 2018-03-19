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Canan Karatay: Aşırı meyve tüketimi zararlı

Canan Karatay: Aşırı meyve tüketimi zararlı.12359
  • Giriş : 19.03.2018 / 09:10:00

Ünlü doktor Canan Karatay, meyve tüketimi ile ilgili uyarı yaptı.

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Bursa 16'ncı Kitap fuarına katılan Canan Karatay yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Profesör doktor Canan Karatay, aşırı meyve tüketiminin zararlarına ve neden olduğu hastalıklara değindi.

"Modern tıbbın babası sayılan İbni Sina meyve tüketmenin zararlı olduğunu söylemiştir. O dönemde teknolojiden kaynaklanan hava kirliliği de yok üstelik. Bunun üzerine İbni Sina'ya soruyorlar 'Bir tane meyve de yemeyelim mi?' diye. İbni Sina da 'Bir meyve yerseniz 5 kilometre koşmanız gerekiyor, ki meyvenin toksik etkisi vücudunuzdan atılsın' diye cevap veriyor. Günümüzde meyveler çok aşırı tüketildiği zaman zararlı oluyor. Bir kere içlerinde mineral yok. Geleneksel tarımdan uzaklaştık. Mekanize tarım yüzünden toprakta mineraller azalır; suni gübre girdiği zaman daha da azalır. Tarım ilaçları, böcek ilaçları ve mantar ilaçları devreye girince toprakta hiçbir mineral kalmadı. Toprakta mineral kalmayınca meyvelerde de olmaz. Meyvenin fruktozu çok arttı, fruktoz artınca hastalıklar da arttı. Mesela astım yüzde 400 arttı, kronik bronşit ise yüzde 4 bin arttı neredeyse" diye konuştu.

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