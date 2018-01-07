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Canan Karatay'dan 'kelle paça' önerisi

Canan Karatay'dan 'kelle paça' önerisi.19033
  • Giriş : 07.01.2018 / 16:37:00

Prof. Dr. Canan Karatay, 11'inci Çukurova Kitap Fuarı'nda konuştu.

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İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kollojen içeren kelle paça yiyen insanların botoksa ihtiyaç duymayacağını söyledi.

"YAĞLI KUZU ETİ İSTENİLEN MİKTARDA TÜKETİLEBİLİR"

Sağlıklı beslenmenin ipuçlarını veren Karatay, yağlı kuzu etinin istenilen miktarda tüketilebileceğini anlattı.

Kelle paça yemeğinin de oldukça faydalı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karatay şöyle konuştu: "Kelle paçayı bol bol yiyeceğiz. En doğal, en dengeli besin. Senelerce 'kolesterol yükseltiyor' diye yasaklandı. Ondan sonra da hastalıklar arttı. Bunlar vücudun ihtiyacı olan doğal protein, en doğal kollojen. Gidiyorlar botoks yaptırıyorlar. Kelle paça ye ihtiyacın kalmaz."

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