Canan Karatay'dan Nebahat Çehre yorumu
Ekranlarda sıkça görmeye alışık olduğu ünlü kardiyolog Canan Karatay, yılların eskitemediği güzel oyuncu Nebahat Çehre ile ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımları değerlendirdi.
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre ile kıyaslanması ve bu konuda sosyal medyada yapılan caps'ler hakkında düşüncelerini paylaşan Karatay : ‘Nebahat Çehre'yi çok seviyorum. Kendisi çok önemli bir sanatçı. Aynı zamanda Türkiye güzeli bir hanım, çok güzel tabii ki. Sanatçılara sevgim, saygım her zaman sonsuz. Caps'lere hiç kızmıyorum. Ben de kendisiyle tanışmak istiyorum’ açıklamasında bulundu.
NTV
DİĞER HABERLER
TEM'de feci kaza! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler'de feci bir kaza meydana geldi.
Cem Garipoğlu'nun kuzeni için şok iddia!
Cem Garipoğlu'nun kuzeni finans uzmanı Kasım Garipoğlu için şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Zeytin Dalı operasyonu şehidinin vasiyeti
Afrin'e düzenlenen operasyonda şehit olan askerin vasiyeti ortaya çıktı.
Afrin şehidi için tören
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan asker için tören düzenlendi.
İDO ve BUDO seferleri iptal
İDO ve BUDO seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.