Canan Karatay'dan Nutella açıklaması!
Tüm dünyada sevilerek tüketilen ünlü çikolata-fındık ezmesi Nutella'nın içeriğinde bulunan palm yağı nedeniyle kanserojen etki gösterdiği tartışmalarına ünlü diyetisyen Prof. Dr. Canan Karatay'dan bir değerlendirme geldi.
Son günlerin en çok konuşulan konusu 'palmiye yağı zararlı mı?' tartışmalarına Prof. Dr.Canan Karatay da dahil oldu. Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ahmet Hakan'ın konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay, palm yağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Ünlü çikolata-fındık ezmesi Nutella'nın içerdiği palm yağı nedeniyle kanserojen etki taşıdığı yönündeki iddialar devam ediyor.
KARATAY: KANSER YAPAR
Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ahmet Hakan'ın konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay, "Palmiye yağı trans yağdır, zeytinyağı gibi değildir. Bildiğiniz gibi trans yağlarının insan vucudunda kanser yaptığını biliyoruz" dedi.
"UZAK DURUN"
Trans yağlarının en tehlikeli yağlar olduğuna da değinen Karatay, işlem görmüş bütün yağlarda trans yağlarının bulunduğunu, bunlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı.
HÜRRİYET
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