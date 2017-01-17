Facebook Twitter Rss

Canan Karatay'dan Nutella açıklaması!

Canan Karatay'dan Nutella açıklaması!.12359
  • Giriş : 17.01.2017 / 17:22:00

Nutella tartışması devam ederken konuya ilişkin bir açıklamada Canan Karatay'dan geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Tüm dünyada sevilerek tüketilen ünlü çikolata-fındık ezmesi Nutella'nın içeriğinde bulunan palm yağı nedeniyle kanserojen etki gösterdiği tartışmalarına ünlü diyetisyen Prof. Dr. Canan Karatay'dan bir değerlendirme geldi.

Son günlerin en çok konuşulan konusu 'palmiye yağı zararlı mı?' tartışmalarına Prof. Dr.Canan Karatay da dahil oldu. Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ahmet Hakan'ın konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay, palm yağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ünlü çikolata-fındık ezmesi Nutella'nın içerdiği palm yağı nedeniyle kanserojen etki taşıdığı yönündeki iddialar devam ediyor.

KARATAY: KANSER YAPAR

Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ahmet Hakan'ın konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay, "Palmiye yağı trans yağdır, zeytinyağı gibi değildir. Bildiğiniz gibi trans yağlarının insan vucudunda kanser yaptığını biliyoruz" dedi.

"UZAK DURUN"

Trans yağlarının en tehlikeli yağlar olduğuna da değinen Karatay, işlem görmüş bütün yağlarda trans yağlarının bulunduğunu, bunlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı.

HÜRRİYET

Putin'den 'Trump'a tuzak' açıklaması!

İşte teröristin binadan çıkarıldığı an

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji, yurdun bazı bölgelerinde görülecek yağışlar için uyarılar geldi.

Meteoroji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji, yurdun bazı bölgelerinde görülecek sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.

 

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Kar yağışı ve soğuk havalarla ilgili meteoroloji'den uyarı geldi.

Uçak bileti olanlar! Dikkat!

Uçak bileti olanlar! Dikkat!

İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışından hava yolu ulaşımı da nasibini aldı. Birçok uçak seferi ipt

 

Parkinson'da beyin pili umudu

Parkinson'da beyin pili umudu

İstirahat halinde titreme, hareketlerde yavaşlama, yürüme güçlüğü, kaslarda katılık…

İstanbul için su kesintisi uyarısı!

İstanbul için su kesintisi uyarısı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden İstanbullular için önemli bir uyarıda bulunuldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya