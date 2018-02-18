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Canan Karatay: Modern tıp diye bir şey yok

Canan Karatay: Modern tıp diye bir şey yok.12359
  • Giriş : 18.02.2018 / 16:43:00

Prof. Dr. Canan Karatay, modern tıp diye bir şeyin olmadığını ifade etti.

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Büyüyen Beşik

Bir tv programına konuk olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, modern tıp diye bir şeyin olmadığını söyledi.

"MODERN TIP DİYE BİR ŞEY YOK, TIP TEKTİR"

Prof. Dr. Canan Karatay, "Her hasta ayrı bir problemdir. İyi bir hekim o problemin köküne iner ve onu çözer. 8 milyar insan ve 8 milyar parmak izi var. Hiç kimseyi tek bir gömleğe sokamazsınız. Tıp bir sanattır. Modern tıp diye bir şey yok. Tıp tektir. Objemiz insandır. Hipokrat'tan beri tıp tektir" dedi.

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