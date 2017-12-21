Canan Karatay uyardı: Grip aşısı tehlikeli
Her yaptığı açıklama ile olay yaratan Profesör doktor Canan Karatay, grip aşısı konusunda vatandaşları uyardı. Karatay, aşıların içinde alüminyum olduğunu, alünminyumun da Alzheimer nedeni olduğunu belirtti.
Lüleburgaz’da katıldığı bir söyleşide konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, "Endüstrinin bize kakaladıklarından uzak durmamız gerekiyor" dedi.
Prof. Dr. Karatay, şu ifadelere yer verdi: "Ben geleneksel ve doğal olanı hatırlatıyorum. Türk mutfağı en sağlıklı mutfak. Derdimiz kilo vermek değil, vücudun sağlıklı olması demektir. Endüstrinin bize kakaladıklarından uzak durmamız gerekiyor. Aile nasıl beslenirse çocuk da öyle beslenir. Babam, annem, aile büyüklerimin hepsi şeker hastasıydı. Annem, babama insülin yapardı. Hayatımdan şekeri o zaman çıkardım” dedi.
Aşıların içinde alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Aşı vurulmaya gerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanımı çok önemlidir. Senelerce bize yumurtanın sarısını yedirmediler. O yüzden hepimiz aptallaştık. Meyve insülin direncini artırır. Yemeyin çatlamazsınız. Ayçiçek ve mısırözü yağı çiğ olarak tüketilebilir. Sık sık yemek yemek ve deli gibi danalar gibi koşmak da insülin direncini yükseltir. Bize senelerce yumurtanın sarısını yedirmediler. O yüzden hepimiz aptallaştık. Dünyada açlık önlenemedi ama bazı insanların ceplerinin açlığı önlendi.
İzleyicilerin ‘D vitaminin dışarıdan alınması doğru mudur?’ sorusu üzerine Karatay sözlerini şöyle sürdürdü: “Vitamini dışarıdan almak tamamen ticari. D vitamini köy terayağında ve sakatatlarda da var. Dışarıdan almak yükseltir ama yeterli olmaz. Ben hiç bir diyeti önermiyorum. Vücudumuz bize her şeyi söylüyor. Bel çevreniz biraz genişlemeye başladıysa gizli şekeriniz var. Şeker hastalığı sinsi ve öldürücü bir hastalık ama önlenebilir."
Prof. Dr. Karatay, Kolesterol en yüksek antioksidandır. Vücutta bir bozukluk olduğu zaman kolesterol vücuttaki yangını söndürmek için yükselir. Kolesterol ilacı kullanmak demek, bu yangını söndürmeye barikat kurmak demektir."
HABERTURK
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