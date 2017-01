Caner'den Asena'ya: Akıl sağlığından yoksun

Beşiktaş'ta top koşturan Caner Erkin, eski eşinin oğlu Çınar'ın masraflarını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattığı iddilarına çok sert yanıt verdi.Asena Atalay için "Akıl sağlığından yoksun" dedi. Erkin, açıklamasında eski eşi Asena Atalay'ı, "Akıl sağlığından yoksun, kişisel menfaatlerini ön planda utan ve annelik bilincinden tamamen uzak biri" olarak tanımladı."Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim.Bu tamamen yalandır. Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim.Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum."Habertük'te yer alan habere göre; Beşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin'in 2 Ocak'ta oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesinden 3 gün sonra yoksulluk nafakasını ödemediği gerekçesiyle 120 bin liralık icra takibi başlatan eski eşi Asena Atalay, bu kez oğlunun giderleri için ikinci bir icra takibine gitti. Bunun üzerine açıklama yapan Caner Erkin çok sert ifadeler kullandı. Kendi için 120 bin TL oğlu için de 451 bin TL icra takibi başlatan Asena Atalay, alacağını boşandığı aile mahkemesinin kararına dayandırdı.12 maddelik ödemesini liste olarak sıralayan Asena Atalay'ın oğlu için talepleri arasında en yüksek miktar 89 bin 100 lira ile kira masrafı ve 60 bin lira ile eğitim gideri yer alıyor. Beşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay geçtiğimiz yıl 29 Ocak 2016 tarihinde İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.Mahkeme Caner Erkin'in Asena Atalay'a ayda 10 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi. Asena Atalay'dan boşanmasından bir yıl sonra Caner Erkin ünlü manken Şükran Ovalı ile 2 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Eski eşinin evlenmesinin ardından Asena Atalay ilk hamlesini Caner Erkin'i icraya vermekle yaptı.Aile mahkemesinin verdiği karara rağmen Caner Erkin'in yoksulluk nafakasını ödemediğini ileri süren Asena Atalay, avukatı aracılığıyla 5 Ocak'ta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Atalay, 12 aylık yoksulluk nafakası olan 120 bin TL ve 5 bin TL işlemiş faizinin ödenmesi için Caner Erkin hakkında icra takibi başlattı.Asena Atalay dün de oğlunun eğitim, sağlık, tatil giderlerini Caner Erkin'in karşılamadığı gerekçesiyle eski eşine 451 bin TL'lik ikinci bir icra takibi başlattı. İstanbul İcra Müdürlüğü'nde yapılan icra takibine göre Atalay, Caner Erkin'den çocuğun bakıcı masraflarından, sağlık harcamalarına, yine çocuğun tatil masraflarından, müzik eğitimi giderlerine dek bir dizi harcamanın tahsilini faiziyle istedi. Asena Atalay oğlunun giderleri için Caner Erkin'in şu giderleri ödemediğini ileri sürdü. Sağlık harcamaları 12 bin TL, eğitim giderleri 60 bin TL, bakıcı masrafları 42 bin TL, ulaşım masrafları 36 bin TL, giyim masrafları 12 bin TL, gıda masrafları 36 bin TL, müzik eğitimi 24 bin TL, spor masrafları 15 bin TL, tatil masrafları (Kayak) 45 bin TL, barınma giderleri 32 bin 338 TL, barınma masrafı (Kira) 89 bin 100 TL, barınma masrafları (Aidat) 21 bin TL