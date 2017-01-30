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Caner'den Asena'ya 'otomobil' şoku!

Caner'den Asena'ya 'otomobil' şoku!.18945
  • Giriş : 30.01.2017 / 09:21:00
  • Güncelleme : 30.01.2017 / 10:24:37

Caner Erkin ve Asena Atalay arasında yaşanan gerginlik devam ediyor. İkili arasında son hamle Caner'den geldi.

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Caner Erkin ile Asena Atalay arasında bir süredir devam eden gerginlikte Caner Erkin'den yeni bir hamle geldi. Nafakasını ödemediği iddia edilen Caner, Asena Atalay'a şok bir suçlamada bulundu.

Caner Erkin, eski kayınpederini savcılığa şikayet ederek, kullanması için Asena Atalay'ın babasına tahsis ettiği lüks aracın kendisine iade edilmediğini ileri sürdü. Caner Erkin'in şikayeti üzerine Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay hakkında soruşturma başlatıldı.

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