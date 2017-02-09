Caner Erkiin'den flaş derbi açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan olaylar sonrası sessiz kalan Caner Erkin'den açıklama geldi.
Tecrübeli oyuncu, kendi adının bazı kesimler tarafından bilerek gündeme getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Advocaat'a küfür ettiğimi söylediler. Birincisi adam olaylarda ortada bile yoktu! İkincisi, ben niye ona küfür edeyim ki. Beni F.Bahçe'ye geri istemediği için kızgınmışım! İyi de beni F.Bahçe'den Advocaat göndermedi ki, ayrılmaya çok önceden karar vermiştim zaten. "Ayrıca geri döneceğim süreçte sadece Beşiktaş'la görüştüm. G.Saray'dan da talep geldi ama görüşmedim bile.
DİĞER HABERLER
Fenerbahçeli Persie'ye suç duyurusu!
Olaylı derbiye damga vuran Van Persie ile ilgili önemli bir karar alındı.
İtalya'dan Beşiktaş'a yolsuzluk suçlaması
İtalya'dan Beşiktaş'a gelen şok bir suçlama futbol camiasına bomba gibi düştü.
F.Bahçe'den Beşiktaş'a Van Persie'li gönderme!
Van Persie'nin Beşiktaş derbisinde attığı gol sonrasındaki Oğuzhan'ın önünden kayarak yaşadığı gol s
Flaş iddia! Quaresma için 20 milyon Euro!
Ünlü futbol yorumcusu Ali Ece, Beşiktaşlı yıldız futbolcu Quaresma hakkında önemli bir iddiada bulun
Rıdvan Dilmen'den referandum açıklaması
Rıdvan Dilmen, referandum ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.
Persie, savumasını fotoğraflarla destekliyor
Hollandalı yıldız Van Persie, yaşanalar üzerine harekere geçti.