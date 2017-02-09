Facebook Twitter Rss

Caner Erkiin'den flaş derbi açıklaması

Caner Erkiin'den flaş derbi açıklaması.14640
  • Giriş : 09.02.2017 / 16:33:00

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olayların yankısı sürüyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan olaylar sonrası sessiz kalan Caner Erkin'den açıklama geldi.

Tecrübeli oyuncu, kendi adının bazı kesimler tarafından bilerek gündeme getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Advocaat'a küfür ettiğimi söylediler. Birincisi adam olaylarda ortada bile yoktu! İkincisi, ben niye ona küfür edeyim ki. Beni F.Bahçe'ye geri istemediği için kızgınmışım! İyi de beni F.Bahçe'den Advocaat göndermedi ki, ayrılmaya çok önceden karar vermiştim zaten. "Ayrıca geri döneceğim süreçte sadece Beşiktaş'la görüştüm.  G.Saray'dan da talep geldi ama görüşmedim bile.

Hamsiye yüzde 100 zam geldi, 20 TL oldu

İtalya'dan Beşiktaş'a yolsuzluk suçlaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçeli Persie'ye suç duyurusu!

Fenerbahçeli Persie'ye suç duyurusu!

Olaylı derbiye damga vuran Van Persie ile ilgili önemli bir karar alındı.

İtalya'dan Beşiktaş'a yolsuzluk suçlaması

İtalya'dan Beşiktaş'a yolsuzluk suçlaması

İtalya'dan Beşiktaş'a gelen şok bir suçlama futbol camiasına bomba gibi düştü.

 

F.Bahçe'den Beşiktaş'a Van Persie'li gönderme!

F.Bahçe'den Beşiktaş'a Van Persie'li gönderme!

Van Persie'nin Beşiktaş derbisinde attığı gol sonrasındaki Oğuzhan'ın önünden kayarak yaşadığı gol s

Flaş iddia! Quaresma için 20 milyon Euro!

Flaş iddia! Quaresma için 20 milyon Euro!

Ünlü futbol yorumcusu Ali Ece, Beşiktaşlı yıldız futbolcu Quaresma hakkında önemli bir iddiada bulun

 

Rıdvan Dilmen'den referandum açıklaması

Rıdvan Dilmen'den referandum açıklaması

Rıdvan Dilmen, referandum ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Persie, savumasını fotoğraflarla destekliyor

Persie, savumasını fotoğraflarla destekliyor

Hollandalı yıldız Van Persie, yaşanalar üzerine harekere geçti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya