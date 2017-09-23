Caner Erkin 1 Dolar'la protesto edilecek!
Caner Erkin, bugünkü Fenerbahçe maçınca 1 dolarla protesto edilecek.
Stat çevresinde destesi 1 TL'den üzerinde Caner Erkin'in fotoğrafının bulunduğu sahte Dolar'lar bulunuyor. Özellikle karşılaşmaya bozuk para sokamayacak olan taraftarlar, bozuk paralarını kullanarak bu Dolar'lardan satın alıyor.
Maç esnasında Fenerbahçe'den İnter'e, İtalyan kulübünden de Beşiktaş'a transfer olan sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Caner Erkin'e geçtiğimiz sezon Gökhan Gönül'e yapıldığı gibi Dolar'lı protesto yapılacak.
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