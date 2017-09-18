Caner Erkin: Boşanayım kurban keseceğim
Evlilik programları ile ünlenen ve geçen yıl Esra Erol'un sunduğu evlilik programında Berke Kentli ile evlenen Caner Toygar, Berke'nin 300 bin TL'ye yakın tazminat istediğini söyledi.
ATV ekranlarında Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında hayatlarını birleştiren Caner Toygar ve Berke Kentli evlendikten kısa süre sonra boşanma kararı aldı.
Berke'nin 300 bin TL'ye yakın tazminat istediğini söyleyen Caner, boşanma aşamasındaki eşinin, evini de almak istediğini belirtti.
Defalarca ayrılık aşamasına gelen ikiliden Caner sürekli barışmak için koşturuyordu.
Evlendiğine bile pişman olduğunu söyleyen Caner, "3-4 ay evli kalıp da evlendiği kişiden hemen boşanınca evini isteyen birinin evlenme amacı da bellidir." diyerek Berke'nın ev için evlendiğini ima etti.
"Bir daha barışır mısınız?" sorusuna ise "Asla barışmam" diyerek cevap veren Caner, "Boşanayım kurban keseceğim". dedi.
Berke Kentli ve Caner Toygar geçen aylarda bir kere daha ayrılığın eşine gelmişti. Berke, Caner'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş, Caner ise bu iddiaları hem canlı yayında hem Instagram'da reddederek kendisini öldüreceğini bile söylemişti.
Çift olayların ardından barışıp, Medine'ye gitmişlerdi.
TRT
DİĞER HABERLER
Hastaneye kaldırılan Derici'den kötü haber
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan İrem Derici'den kötü haber geldi.
Selçuk Kabadayı konuştu: Sadece 'amca' derdi
Skandal görüntülerde yer alan Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı çarpıcı sözlerde bulund
Berke'den Caner Toygar'a şok suçlamalar!
Evlilik programında hayatını birleştiren Caner ve Berke ayrılıyor.
Vatan Şaşmaz ölmeden oğlunun adını koymuş!
Genç yaşta cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz, ölmeden oğlunun adını koymuş.
Nihat Doğan'dan Seda Sayan ile ilgili itiraf
Nihat Doğan, eski sevgilisi Seda Sayan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Demet Şener'den eski eşine ağır gönderme!
Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'a göndermede bulundu.