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Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya jest

Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya jest.16870
  • Giriş : 15.02.2017 / 14:14:00
  • Güncelleme : 15.02.2017 / 14:15:46

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya duygusal anlar yaşattı.

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Asena Atalay ile olaylı evliliği ve boşanma süreci ile magazin gündeminden düşmeyen Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin aradığı mutluluğu buldu. Oyuncu Şükran Ovalı'ya olan sevgisini her fırsatta haykıran Caner, 14 Şubat'ta da eşine büyük bir sürpriz hazırladı.

Erkin, Rumelihisarı'ndaki evlerinin merdivenlerine güller koyarak eşine jestte bulundu. Eşinin baş harfini de mumlarla yere yazan futbolcu, Sertab Erener'in 'Kime Diyorum' şarkısıyla Ovalı'ya romantik anlar yaşattı.

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