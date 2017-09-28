Caner Erkin'e bir eleştiri de Ali Güneş'ten
Güneş, değerlendirmesinde Caner Erkin'i eleştirdi. Güneş, "bir takımdan nasıl ayrıldığın önemli" dedi.
Futbolculuğu döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Ali Güneş, Caner Erkin'e derbide gösterilen tepkiyle ilgili konuşurken "Ben Kadıköy'de alkışlanmıştım. Takımdan nasıl ayrıldığın çok önemli" diyerek milli futbolcuya eleştirilerde bulundu.
Beşiktaş formasıyla ilk defa eski takımı Fenerbahçe'ye kaşı sahaya çıkan ve sarı-lacivertli tribünden büyük tepki gören Caner Erkin'le ilgili eski futbolcu Ali Güneş çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ali Güneş'in Tivibu Spor'da yaptığı açıklamalar şöyle;
"Fenerbahçe taraftarı beni Kadıköy'de alkışlamıştı. Takımdan nasıl ayrıldığın, nasıl bir izlenim bıraktığın çok önemli. Bunu Gökhan'ı ya da Caner'i kötülemek amacıyla söylemiyorum. Burada futbolcuların yaptığı açıklamalara dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin Balic'in bir açıklaması vardı; 'Kefen giyerim Galatasaray forması giymem' diye. Ondan sonra zaten tepkiler çoğaldı. Biz profesyonel futbolcularız, ekmeğimiz buradan yiyoruz. Bu tür açıklamalar yapmamamız gerekiyor. Sonuçta hayat şartları ne tarafa getiriyorsa o tarafa gidiyoruz. Zaten o yüzden bunun ismi profesyonellik. Caner'in belki gidiş şekli, geldikten sonra yaptığı açıklamaları, tribünlerin çağırdığında diz üstüne çökmesi belki biraz ateşlemiş olabilir. Tabii ki Mahmut abinin söylediklerini desteklemek doğru olmaz. Ben ondan sonra Caner'in açıklamalarını çok doğru bilmiyorum. Ben büyüklerime bu konuda çok fazla cevap da vermem. Sonuçta o herkesin kendi düşüncesi."
FOTOMAÇ
DİĞER HABERLER
Beşiktaş Sompo Japan finale yükseldi!
Beşiktaş Sompo Japan, turnuvada Olympiakos'u 70-65 devirerek finale adını yazdıran ekip oldu.
Emmanuel Eboue o ülkeye transfer oluyor!
Bir dönem Galatasaray formasını terleten Emmanuel Eboue, kardeş ülkeye gidiyor.
Trabzonspor Başkanı: Yanal bizimle kalacak
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ersun Yanal ile ilgili açıklama yaptı.
Göztepe, Samuel Eto ile masaya oturuyor
İzmir kulübü Göztepe, golcü oyuncu Samuel Eto ile masaya oturuyor.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi PFDK'lık oldu
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş genç bir takım değil
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Leipzig maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.