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Caner Erkin ile Şükran Ovalı dünya evine girdi

Caner Erkin ile Şükran Ovalı dünya evine girdi.18579
  • Giriş : 02.01.2017 / 21:03:00
  • Güncelleme : 02.01.2017 / 21:05:56

Caner Erkin ile Şükran Ovalı, Roma'ya giderek sade bir nikahla evlendi.

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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin, sevgilisi Şükran Ovalı ile İtalya'ya giderek dünya evine girdi. Çift, mutluluğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Genç oyuncu Şükran Ovalı ve bir süredir birlikte olduğu Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Roma’da evlendiler. Çiftin yakın dostlarının katıldığı nikah töreninde, Şükran Ovalı ve Caner Erkin hayatlarını birleştirdi.

Caner Erkin düğün fotoğrafını instagram hesabından 'dünyanın en mutlu erkeği benim' notuyla paylaştı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Roma’da yerel Belediye Nikahı ile dünya evine giren Caner Erkin’in şahidi yakın arkadaşı Celil Can Müftüoğlu, Şükran Ovalı’nın şahitleri ise Gözde Seda Altuner ve Büşra Pekin oldu.

İtalya’da yılın ilk çifti olan Erkin ve Ovalı, dünyada tek olan beyaz renkli antika bir Rolls Royce araba ile Roma’yı turladılar.

Şık ve sade bir törenle dünya evine giren çift, yakın arkadaşlarından oluşan on kişilik davetlilerle düğün yemeği yedi.

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