Facebook Twitter Rss

Caner Erkin'in bu selamlama şekli olay oldu

Caner Erkin'in bu selamlama şekli olay oldu.25093
  • Giriş : 23.09.2017 / 19:18:00

Caner Erkin'in Beşiktaş taraftarlarını diz çökerek selamlaması statta büyük tepkilere neden oldu!

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Caner Erkin'in Kadıköy'de Beşiktaş taraftarlarını diz çökerek selamlaması sarı lacivertli taraftarları isyan ettirdi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve ardından Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner Erkin, diz çökerek siyah beyazlı taraftarları selamladı. Caner'in bu hareketi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin'in Beşiktaş tribünlerini dizlerinin üzerine çökerek selamlamasına büyük tepki gösterdi.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak derbi öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar da sahada ısınan oyunculardan ilk olarak Caner Erkin'i tribünlere çağırdı. Caner Erkin de tribünlere doğru giderek dizlerinin üstüne çöktü ve taraftarı selamladı. Bunun ardından da Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Caner Erkin'e uzun süre tepki gösterdi.

Meclis'te liderler buluştu

Derbi maç öncesinde 30 taraftara gözaltı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Derbi maç öncesinde 30 taraftara gözaltı

Derbi maç öncesinde 30 taraftara gözaltı

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde 30 taraftarın gözaltına alındığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Volkan Demireş gidici mi?

Fenerbahçe'de Volkan Demireş gidici mi?

Aykut Kocaman, Beşiktaş mücadelesinde de Volkan Demirel'i ilk 11'e almadı.

 

Şenol Güneş, Pepe ve Atiba ile buluştu

Şenol Güneş, Pepe ve Atiba ile buluştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pepe ve Atiba ile buluştu.

Beşiktaş'tan Lens'e: Ne olursa olsun sakin ol

Beşiktaş'tan Lens'e: Ne olursa olsun sakin ol

Beşiktaş yönetimi, golcü oyuncu Lens'e önemli bir uyarıda bulundu.

 

Emre Belözoğlu'ndan Fener açıklaması!

Emre Belözoğlu'ndan Fener açıklaması!

Emre Belözoğlu, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı.

Beklenen gelişme: Ali Koç aday oluyor

Beklenen gelişme: Ali Koç aday oluyor

Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlığına adaylık için ilk adımını atıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya