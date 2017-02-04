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Caner Erkin'in itirazı karara bağlandı!

Caner Erkin'in itirazı karara bağlandı!.18945
  • Giriş : 04.02.2017 / 09:50:00

Caner Erkin ile Asena Atalay'ın boşanma davalarında gelişme kaydedildi.

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Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in oğlunun eğitim, barınma, sağlık gibi giderlerini ödemediği iddiası ile başlatılan icra takibi hakkında yaptığı başvuru İstanbul İcra Hukuk Mahkemesince değerlendirildi.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre itiraz dilekçesinde; Çınar'ın barınma giderleri adı altında talep edilen 110 bin liranın, Atalay'ın gelecek aylardaki kira borcu olduğu iddia edildi. Çocuğun sağlık giderleri için istenen 120 bin liranın fazla; gıda masrafları, özel ders, müzik eğitimi, spor gibi dersler için istenen 70 bin liranın ise hukuksuz olduğu ileri sürüldü.

Dilekçede; Çınar'ın üç aylık yaz tatili ve sömestr tatili için talep edilen tatil parası 150 bin liranın ise fahiş bir rakam olduğu kaydedildi. Caner Erkin'in itirazı sonrası mahkeme, icranın durdurulmasına karar verdi. İcranın iptali için açılan dava ise sürüyor.

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