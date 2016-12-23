Caner Erkin küplere bindi: Yeter artık!
Boşanma kararının hemen sonrasında yeni bir şaka yelken açan Caner Erkin sevgilisi Şükran Ovalı ile görüntülendi. Basının ilgisinden sıkılan Caner isyan bayrağını açtı.
Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin'in 2 Ocak'ta Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde evlenecekleri iddia edildi.
Birbirleriyle uyumlu giyinen ve şapkalarıyla dikkati çeken sevgililer, AVM’de basın ordusuyla karşılaşınca keyifleri kaçtı. Sakatlığından dolayı sezonu kapatan milli futbolcu, gazetecilere, “Yeter artık, çekmeyin istemiyoruz” dedi.
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