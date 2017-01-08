Caner Erkin nargile içerken yakalandı
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Şükran Ovalı ile hayatını birleştiren Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin nargile içerken görüntülendi.
2014 yılında nargilecide bayılarak herkesi korkutan Caner'in hali görenleri şaşırttı.
Şükran Ovalı ile yeni evlenen futbolcunun yaşadığı sağlık sorununa rağmen yine nargile içmesi yadırgandı.
Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Caner Erkin'in aşil tendonu koptuğu için 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
SABAH
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