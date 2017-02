Caner Erkin ne zaman dönecek? Açıklandı

Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası durumu hakkında bilinmeyenleri anlattı. Hafif ağrıları olduğunu ama 1,5-2 aya kadar sahalara döneceğini müjdeledi.Beşiktaş'ın başarılı isimlerinden Caner Erkin, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.Caner Erkin'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde:"Öncelikle hemen hemen 3 aylık bir süreyi doldurduk. Koşulara başladık. Süreç iyi gidiyor. Hafif ağrılarım oluyor ama doktorlar da bunların olacağını söylediler. 1,5-2 ay gibi bir sürede hazır olmaya çalışacağız.""Sahaya gidiyorum, taraftar olarak maçı izlemesi çok zor oluyor. Sahaya atlamak istiyorum, çok heyecanlanıyorum. Bakmak, izlemek gerçekten kötü. Bu süreçte rüyalar gördüm, maçta oynuyordum. Bunları anlatmaya kalkasam çok uzun sürer.""Futbolcu tabii bu işi bu ama ben daha çok eğlenmek de istiyorum. Kendim de maç yaparken zevk almak istiyorum. Sakatlık süreci ile ilgili erken döneceğim gibi gözüküyor.""Kötü oynadığında da büyük takımların kazanması lazım. En üstte ligi bitireceğimizi düşünüyorum. Kadromuz çok kaliteli ve sonuçta artık her sene şampiyonluk hedef olmalı ve Avrupa Ligi'nde de finale kadar gitmeliyiz.""Beşiktaş'a gelirken hafif tepkiler olacağını biliyordum. Beşiktaş taraftarı beni sahiplendi. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Onlar da sanırım benimle devam etmek istiyorlar""Beşiktaş kulübünün her zaman kazanması lazım, hep birlik olması lazım. Karamsar bir durum yok, en üstte bitireceğiz. Kadromuz çok kaliteli. Sonuçta artık Beşiktaş'ın hedefi her sene şampiyonluk. Avrupa Liginde hedef final.""Maçtan sonra hep 90 dakika tekrarını izlerim. Bazen inanamıyorum, Çok hırslanıyorum sahada. Kendime hırsımı ve mücadelemi kaybettiğim zaman futbolu bırakmalıyım diyorum. Kaybetmeyi hiç bir zaman kabullenemiyorum. Bu yüzden saha içinde çok hırslı davranıyorum.""Çok özlüyorum, goller asistleri rüyada görüyorum. Sadece iş değil eğlenmekte benim için bu. Özeleştiri yaptığım çok oluyor. Oturup kendimi izlediğimde inanamıyorum. O anlarımı hatırlamıyorum.""De Boer geldikten 3 gün sonra beni yanına çağırdı seni takımda düşünmüyorum dedi. Bir açıklama da yapmadı, ben de kalmadım.""Avrupa'da kulüpler birbirinden oyuncu alıp veriyor gayet normal bir şekilde ama bizim ülkede durum biraz farklı. Beşiktaş'a gelirken hafif de olsa tepki olacağını biliyordum. Beşiktaş taraftarı beni inanılmaz şekilde sahiplendi. Ben de oyunumla futbolumla sahiplenmeye devam edeceğim Beşiktaş'ı.""Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Hocamıza da başkanımıza da ilettim. Onlar uygun görürse kalmak istiyorum. Onlarda beni almak istiyor herhalde. Ben Futbol hayatıma burada devam etmek istiyorum.""Feda dönemi küçülme değildi, büyümeye doğru gitmeydi ben hep öyle gördüm. Beşiktaş kulübü büyüyerek devam ediyor.""Bir insanı somurtkan gördüğümde gidip onu güldürene kadar uğraşırım. Şaka yapmayı çok severim.""Fişek lakabının mazisi Sebahattin hocama dayanır. Askerdeyken her şeye fişek diyormuş, bana da fişek dedi, öyle kaldı."ŞAMPİY10