Caner Erkin sinirlendi: Hemen sil o fotoğrafları
Beşiktaş'ın golcü oyuncularndan Caner Erkin, hamile eşi Şükran Ovalı ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin izinsiz fotoğraf çekmesine sinirlenen Caner esti gürledi.
Sözcü'de yer alan habere göre; hamile olan eşinin görüntülenmesini istemeyen futbolcu, “İzin aldınız mı. Neden çekiyorsunuz?” diyerek gazetecilere çıkıştı.
Elbisesiyle karnını kapatmaya çalışan Ovalı'nın “Böyle çekmeyin” sözleri üzerini daha da öfkelenen Caner Erkin, “Çekmeyin diyoruz, çekiyorsun. Sil o fotoğrafları” diyerek tepki gösterdi.
Fotoğrafları sildirmeyi başaramayacağını anlayan ünlü çift, araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.
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