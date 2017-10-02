Facebook Twitter Rss

Caner ile Talisca soyunma odasında kapıştı

Caner ile Talisca soyunma odasında kapıştı.18003
  • Giriş : 02.10.2017 / 08:19:00

Beşiktaş'ta dün oynanan maçın ardından soyunma odası karıştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı ve berabere biten maçın ardından morallerin bozulduğu kulüpte soyunma odasında kavga çıktığı iddia edildi.   

Maç esnasında pas verme tartışması yaşayan iki futbolcunun maç bitimiyle birlikte soyunma odasında kavga ettiği ve diğer futbolcuların olayı çok fazla büyümeden ayırdığı bildirildi. Caner Erkin'in soyunma odasına girdikten sonra Talisca'ya Türkçe hakaretlerde bulunduğu ve Brezilyalı oyuncunun Caner'e tekme ile karşılık verdiği, soyunma odasında bulunan diğer futbolcuların hemen araya girerek kavganın çok daha fazla büyümesini engellediği gelen bilgiler arasında.

Sonrasında ise soyunma odasına giren teknik direktör Şenol Güneş'in her iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyararak hemen barışmalarını istediği ve iki oyuncunun da Güneş'in bu isteğini yerine getirdiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Basın yayın organlarında Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır. Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir
atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

Öte yandan Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Caner Erkin'in kendisine attığı mesajı paylaştı: "Abartmasınlar oldu bitti. Söyle Caner bana yazdı de. Abi bunlar delirdi mi ya, ne kamçısı. Kimsenin kimseye vurduğu yok. Futbolda olan şeyler bunlar."

Caner Erkin'in ardından yıldız futbolcu Talisca da Instagram hesabından paylaşım yaptı.

ŞAMPİY10

Genelkurmay Başkanı İran'a gitti!

Ozan: Beşiktaş'ı yendik, G.Saray'ı da deviririz

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Toroğlu: Fırat Aydınus eyyamın kralını yaptı

Toroğlu: Fırat Aydınus eyyamın kralını yaptı

Erman Toroğlu, hakem Fırat Aydınus ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

Galatasaray şampiyonluk havasına girdi

Galatasaray şampiyonluk havasına girdi

Galatasaraylı futbolcular elde edilen başarılarla şampiyonluk havasına girdi.

 

Engel kalmadı, Göztepe stadına kavuşacak!

Engel kalmadı, Göztepe stadına kavuşacak!

Göztepe'de Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine yapılacak 20 bin 35 kişi kapasiteli yeni stadın yapılma

M.Başakşehirli futbolcu Clichy ölümden dönmüş!

M.Başakşehirli futbolcu Clichy ölümden dönmüş!

Medipol Başakşehir'de forma giyen futbolcu Gael Clichy, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Golcü oyuncu Burak Yılmaz'dan Beşiktaş sözü!

Golcü oyuncu Burak Yılmaz'dan Beşiktaş sözü!

Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, Beşiktaş maçı öncesi açıklama yaptı.

MHK'dan flaş Bülent Yıldırım kararı geldi

MHK'dan flaş Bülent Yıldırım kararı geldi

Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş Bülent Yıldırım ile ilgili karar geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya