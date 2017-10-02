Caner ile Talisca soyunma odasında kapıştı
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı ve berabere biten maçın ardından morallerin bozulduğu kulüpte soyunma odasında kavga çıktığı iddia edildi.
Maç esnasında pas verme tartışması yaşayan iki futbolcunun maç bitimiyle birlikte soyunma odasında kavga ettiği ve diğer futbolcuların olayı çok fazla büyümeden ayırdığı bildirildi. Caner Erkin'in soyunma odasına girdikten sonra Talisca'ya Türkçe hakaretlerde bulunduğu ve Brezilyalı oyuncunun Caner'e tekme ile karşılık verdiği, soyunma odasında bulunan diğer futbolcuların hemen araya girerek kavganın çok daha fazla büyümesini engellediği gelen bilgiler arasında.
Sonrasında ise soyunma odasına giren teknik direktör Şenol Güneş'in her iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyararak hemen barışmalarını istediği ve iki oyuncunun da Güneş'in bu isteğini yerine getirdiği ifade edildi.
Beşiktaş'tan konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Basın yayın organlarında Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır. Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir
atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.
Öte yandan Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Caner Erkin'in kendisine attığı mesajı paylaştı: "Abartmasınlar oldu bitti. Söyle Caner bana yazdı de. Abi bunlar delirdi mi ya, ne kamçısı. Kimsenin kimseye vurduğu yok. Futbolda olan şeyler bunlar."
Caner Erkin'in ardından yıldız futbolcu Talisca da Instagram hesabından paylaşım yaptı.
ŞAMPİY10
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