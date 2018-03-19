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Caner'le Şükran'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Caner'le Şükran'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.18153
  • Giriş : 19.03.2018 / 12:06:00

Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

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Beşik Modelleri

İkiz bebekleri olacağı iddiası yalanlanan Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıktı. Ovalı ilk kez bebek heyecanı yaşarken Caner Erkin'in Asena Atalay ile evliliğinden Çınar adında bir oğlu var.

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