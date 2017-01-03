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Saldırgan 2 ay önce Konya'ya yerleşmiş

Saldırgan 2 ay önce Konya'ya yerleşmiş.15596
  • Giriş : 03.01.2017 / 09:19:00
  • Güncelleme : 03.01.2017 / 11:37:50

İstanbul'u kana bulayan teröristin Uygur Türkü olduğu öğrenildi.

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Yılbaşı gecesi İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Reina'da kutlama yapan insanları tarayan ve 39 kişinin ölümüne neden olan cani ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

39 kişiyi katleden teröristin 2016 yılında çevre tarafından dikkat çekmemek için ailesi ile birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi.

Kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı. İstanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldırı sırasında nasıl şarjör değiştirdiği ortaya çıktı.

Saldırıdan kurtulan bir barmen, o anları “Terörist, şarjöründe mermi bittikten sonra şarjör değiştirme sırasında bir şey atıyor, sonra bu ortalığı aydınlatıyordu. En az 3 kere bundan attı” diye anlattı.

ÖZEL BİRLİKLERİN KULLANDIĞI ASKERİ MALZEME

Barmenin ifadesine göre teröristin şarjör değiştirme sırasında kullandığı askeri malzemenin; hedef kitleyi şaşırtmak, keskin aydınlığın arkasında kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonları sırasında kullanıldığı kaydedildi.

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