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Canikli, NATO genel sekreteri ile görüştü

Canikli, NATO genel sekreteri ile görüştü.15396
  • Giriş : 14.02.2018 / 13:27:00

Milli Savunma Bakanı Canikli, NATO genel sekreteri ile görüştü.

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Büyüyen Beşik

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Canikli, kritik görüşmenin ardından İngiltere Savunma Bakanı Gravin Williamson ile buluştu.

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