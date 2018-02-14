Canikli, NATO genel sekreteri ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Canikli, kritik görüşmenin ardından İngiltere Savunma Bakanı Gravin Williamson ile buluştu.
TRT
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