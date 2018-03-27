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Canikli: S-400 alımı F-35 alımını etkilemez

Canikli: S-400 alımı F-35 alımını etkilemez.15396
  • Giriş : 27.03.2018 / 12:45:00

Canikli'den S-400 alımında sıkıntı olduğu yönündeki iddialara yanıt geldi.

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan alınan S-400 ile ilgili açıklama yaptı ve S-400'lerin F-35 alımını etkilemeyeceğini belirtti.

ABD Kongresi’nde temaslarda bulunan Türk parlamenterler heyetine başkanlık eden emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, verdiği röportajda Kongre’de ‘Rusya’dan S-400 (füze sistemi) alırsanız biz de size F-35 (savaş uçakları) satmayız’ gibi bir havanın söz konusu olduğunu söylemişti. ABD'ye yanıt Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den geldi. Bakan Canikli,"S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400 alımında sıkıntı yok. Hatta takvim öne alınabilir.Uluslararası kurallar var, biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik,herkes getirmeli " dedi.

TRT

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