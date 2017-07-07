Facebook Twitter Rss

Caniler cezaevine böyle götürüldü!

Caniler cezaevine böyle götürüldü!.26263
  • Giriş : 07.07.2017 / 20:38:00

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık kadına tecavüz edip sonra da hem kadını hem 10 aylık çocuğunu öldüren caniler tutuklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Sakarya'daki vahşeti yapan iki cani hakkında tutuklama kararı verilirken adliye önünde gerginlik yaşandı.

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde, 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun'ın evinden kaçırıldıktan sonra tecavüz edilerek başı taşla ezilerek, 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun'un ise boğularak öldürülmesiyle ilgili komşuları olan Birol K. ve Cemal B. gözaltına alındı. Birol K. ile Cemal B.'nin eşini ve oğlunu öldürdükleri Halid Al-Rahmun mesai arkadaşı oldukları ve aralarındaki kavga nedeniyle intikam için vahşeti gerçekleştirdikleri belirlendi.

ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Kaynarca'da 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren zanlılar adliyeye sevk edilmişti. Zanlıların sevk edildiği adliye önünde gergin anlar yaşandı.

Olay sonrasında sevk edildikleri adliye önünde bekleyen vatandaşlar "İdam isteriz" diye bağırarak bir anda adliyeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri de vatandaşa müdahale ederek havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Bakan Çelik: Eti nasıl 45 liraya satabilirsiniz?

Süper Lig'de yeni sezonun adı 'İlhan Cavcav'

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Gaziantep'te sebebi belli olmayan patlama

Gaziantep'te sebebi belli olmayan patlama

Gaziantep'te bulunan bir binada sebebi belli olmayan bir patlama meydana geldiği öğrenildi.

Bakan Çelik: Eti nasıl 45 liraya satabilirsiniz?

Bakan Çelik: Eti nasıl 45 liraya satabilirsiniz?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et fiyatlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

 

ODTÜ'de skandal! Öğrenci yakınına kafa attı

ODTÜ'de skandal! Öğrenci yakınına kafa attı

ODTÜ'de mezuniyet töreninde skandal yaratacak görüntüler kaydedildi.

ByLock'tan 39 kişi adliyeye sevk edildi

ByLock'tan 39 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen şahıslara operasyon düzenlendi.

 

İlçe karıştı, avukatlar AVM'ye sığındı!

İlçe karıştı, avukatlar AVM'ye sığındı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gergin dakikalar yaşandı. Avukatlar, kendilerine gösterilen tepkiden dol

PKK mensubu 24 terörist etkisiz hale getirildi!

PKK mensubu 24 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü mücadele tüm hızıyla devam ediyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya