Caniler cezaevine böyle götürüldü!
Sakarya'daki vahşeti yapan iki cani hakkında tutuklama kararı verilirken adliye önünde gerginlik yaşandı.
Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde, 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun'ın evinden kaçırıldıktan sonra tecavüz edilerek başı taşla ezilerek, 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun'un ise boğularak öldürülmesiyle ilgili komşuları olan Birol K. ve Cemal B. gözaltına alındı. Birol K. ile Cemal B.'nin eşini ve oğlunu öldürdükleri Halid Al-Rahmun mesai arkadaşı oldukları ve aralarındaki kavga nedeniyle intikam için vahşeti gerçekleştirdikleri belirlendi.
ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK
Kaynarca'da 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren zanlılar adliyeye sevk edilmişti. Zanlıların sevk edildiği adliye önünde gergin anlar yaşandı.
Olay sonrasında sevk edildikleri adliye önünde bekleyen vatandaşlar "İdam isteriz" diye bağırarak bir anda adliyeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri de vatandaşa müdahale ederek havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.
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