Çankaya'da güvenlik zirvesi
Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un da katıldığı bir toplantı yaptı.
Güvenlik zirvesi saat 13:00'de toplandı.
Zirve'de başta Reina'ya yapılan saldırı olmak üzere ülke genelinde meydana gelen terör saldırılarının masaya yatırıldı.
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