Çankırı'da patlama!
Çankırı'da fişek üretimi yapan fabrikada gerçekleşen patlamada 9 kişinin çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
Milliyet'teki habere göre Edinilen bilgiye göre; Şabanözü Patlacı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 7 bin metrekaresi kapalı, 440 dönüm alanda faaliyet gösteren fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kapsül makinesinden çıktığı tahmin edilen patlamada Satılmış Kahraman, Şahin Beydoğan, Nevzat Kul, davut dursun, Osman Aksan, Muharrem Aysan, Gökhan Güney, Eşref Erdi Satılmışoğlu ve Satılmış Demir yaralandı.
Yaralılar, Şabanözü Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayenenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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