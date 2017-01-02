Canlı bomba camiye saldırdı: 6 yaralı
Son yıllarda artan canlı bombalı eylemlere yenisi eklendi. Afganistan'ın batısında yer alan Herat'ta Şiilerin gittiği camiye saldırı yapıldı.
İmam Bakır Camisi'nin mihrabına yerleştirilen boöba akşam namazsı sırasında uzaktan kumanda ile patlatıldı.
Saldırıda 6 kişinin yaralandığını ifade eden Farhad, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.
Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmezken, 2 yıldır terör örgütü DEAŞ'ın özellikle Şiileri hedef alan saldırılarında önemli bir artış olduğu biliniyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Barbaros Şansal'a saldırı
Reina saldırısı öncesindeki video paylaşımı ile tepkilerin odağı haline gelen Barbaros Şansal, sınır
Kırgızistan'dan saldırgan açıklaması!
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da yaşanan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.
İngilizlerden Türkiye için açıklama
İstanbul'da yaşanan hain saldırı için İngiliz yazardan anlamlı bir tepki geldi.
Ruhani: Terör virüs gibi müptela edecek
Ruhani, dünyadaki terörle mücadele konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Putin'den 'Reina' mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, 39 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
İngiltere'den Türkiye'deki vatandaşlara uyarı
İngiltere, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını dikkatli olmaları hususunda uyardı.