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Canlı bomba camiye saldırdı: 6 yaralı

Canlı bomba camiye saldırdı: 6 yaralı.21093
  • Giriş : 02.01.2017 / 11:09:00

Dünyanın dört bir yanında terör saldırıları devam ediyor.

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Son yıllarda artan canlı bombalı eylemlere yenisi eklendi. Afganistan'ın batısında yer alan Herat'ta Şiilerin gittiği camiye saldırı yapıldı.

İmam Bakır Camisi'nin mihrabına yerleştirilen boöba akşam namazsı sırasında uzaktan kumanda ile patlatıldı.

Saldırıda 6 kişinin yaralandığını ifade eden Farhad, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmezken, 2 yıldır terör örgütü DEAŞ'ın özellikle Şiileri hedef alan saldırılarında önemli bir artış olduğu biliniyor. 

TRT

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