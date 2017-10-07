Canlı yayında korkunç itiraf
Yozgat'tan tüyler ürperten bir bir haber geldi.
Olay, ilçeye bağlı bağlı Dereçiftlik Köyü’nde meydana geldi. Özlem Gököz, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle eşi Sıddık Gököz’ü terk edip, ailesinin evine yerleşti.
1.5 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediklerini iddia eden Sıddık Gököz, bugün akşam saatlerinde tüfekle kayınpederinin evini bastı. Gököz, eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay’ı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.
KATLİAM’IN ARDINDAN FACEBOOK’TAN CANLI YAYIN YAPTI
Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu belirterek, "Şeytana uydum. Allah’ım ne olur affet beni." dedi.
Sıddık Gököz, arazide tüfekle intihar etti.
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