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Canlı yayında korkunç itiraf

Canlı yayında korkunç itiraf.6967
  • Giriş : 07.10.2017 / 21:53:00

24 yaşındaki Sıddık Gököz, canlı yayında 3 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

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Sepet Beşik

Yozgat'tan tüyler ürperten bir bir haber geldi.

Olay, ilçeye bağlı bağlı Dereçiftlik Köyü’nde meydana geldi. Özlem Gököz, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle eşi Sıddık Gököz’ü terk edip, ailesinin evine yerleşti.

1.5 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediklerini iddia eden Sıddık Gököz, bugün akşam saatlerinde tüfekle kayınpederinin evini bastı. Gököz, eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay’ı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

KATLİAM’IN ARDINDAN FACEBOOK’TAN CANLI YAYIN YAPTI

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu belirterek, "Şeytana uydum. Allah’ım ne olur affet beni." dedi.

Sıddık Gököz, arazide tüfekle intihar etti.

Komutanlar kritik bölgede!

Bülent Arınç da orada!

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