Canlı yayında sinirler gerildi!
Medipol Başakşehir Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, NTV ve NTV Spor ortak yayınında gündemle ilgili soruları yanıtladı. Yayın içerisinde Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ı eleştiren Gümüşdağ'a cevap gecikmedi. Aziz Yıldırım, canlı yayına telefonla bağlanarak Gümüşdağ'a cevap verdi.
Doğuş Medya Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan ve Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan "Futbol Aktüel" programında Gümüşdağ'a spor dünyası ile ilgili sorular yöneltti.
"YAYIN İHALESİ TÜRK Futbol İÇİN BİR DEVRİMDİR"
Göksel Gümüşdağ yayın ihalesi ile ilgili şöyle konuştu:
"Kulüpler Birliği Vakfı hiç olmadığı kadar birlik ve beraberlik içinde. Deplasman yasağını kaldırdık. Yayın ihalesine bunların hepsinin faydası var. Bunların hepsinin marka değerine faydası var. Bir ihale için yaşanabilen tüm olumsuzluklar yaşandı. Bunlara rağmen KDV dahil 600 milyon dolara geldi. Bu rakam çok yüksek bir rakam. Bu rakam bugünün şartlarında mucizedir. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım haksızlık yapmamalı. Yayıncı kuruluşa ve TFF'ye teşekkür etmeli. Bizim işimiz tek taraflı değilki. Dolayısıyla bu yayın ihalesi Türk futbolu için bir devrim niteliğindedir. Kimsenin hafife almasına müsaade etmem. 1 kulübün imza atmamasından dolayı yayın ihalesi iptal olmaz. Yayın ihalesinde Fenerbahçe her toplantıda temsil edildi. İhale bitti, imzalar atıldı, biz kulüpler olarak muvafakatname verdik. Bunda sorun olmamalı. Aziz bey madem öyle ihaleye katılsaydı, teklif yapıp kendisi alsaydı."
AZİZ YILDIRIM'DAN CANLI YAYINDA CEVAP
Canlı yayına telefonla bağlanan Aziz Yıldırım ise şunları söyledi:
"Bu çalışmalar yapılırken Fenerbahçe Kulübü'nden Şekip Mosturoğlu katılım sağladı. Sonra yazı yazdım, 'bu operasyon yapılırken 4 büyüklerden birileri katılsın' dedim. Kimseyi katmadılar. İhalenin şartlarını bilmiyorum. Hiçbir kulübün de bildiğini sanmıyorum. Göksel Bey'den de istedim. Şartnameyi görmedik. Ürün kulüplerin ürünü. Kulüpler Birliği de daha sonra katıldı. Ancak hiçbir kulübe şartnameyi göndermediler. 25 milyon TL fark ediyorsa ben bu farkı öderim.
Bu anlaşma imzalandığı gün kur 3.36 idi. 3.26 üzerinden yapıldı bu anlaşma. 100 liralık bir fark konusu. 1 yıl için 25 milyon TL'lik fark eder. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bu anlaşma madem 1 Haziran'dan sonra geçerli olacak. 1 Haziran'dan sonra kur 4000 olursa o tarihte olan kuru sabitlemek gerekmez mi? Peki kur 3000 liraya düşerse, 'Digitürk kur düştü yeniden düzenleyelim' diyecek mi?
Olmayan şartnameyi ben nasıl inceleyeceğim. Ben hem sözlü hem de resmi olarak sizden bunu istedim ama göndermiyorsunuz. 1 yıl öncesinden ihale yapılmaz. Yapılacaksa da kuru mukavelenin geçerli olduğu tarihten itibaren yapardınız. Koskoca Digitürk 25 milyon TL'yi ödemekten mi kaçıyor yani!
Siz yayıncı kuruluştan ziyade kulüplerin kaybını düşünmek zorundasınız. Siz adamın kaybı ne diyorsunuz! Yapılan ihalede, ihaleye fesat karıştırma varsa gerekeni yaparım. Şartnamenin içerisinde herhangi bir şey yapılırsa ihaleye fesat karışmış olur.
Ben dersime iyi çalışıyorum merak etme. Sen de benim yardımcımdın zamanında. İhaleye fesat karışırsa mahkemeye götürürüm bunu herkes bilsin. Ben yayıncı kuruluşa bu ligin değerinin 500 milyon dolardan fazla olmadığını söyledim. Sizler 600-700 milyon dolar diyordunuz. Yayıncı kuruluş 10 bin dolar için mi bu kağıtları bizden istiyor!
Sizin yanlışınız anlaşmanın gerçekleşeceği tarihten değil, bugünün para değerinden bunu yapmanız. Siz devam ettiğiniz ihalenin üzerine bunu çakıyorsunuz. Şartnameye uygun hareket ediyorsanız, kulüplerden bu imzaları almanıza gerek yoktur."
Gümüşdağ'ın diğer açıklamaları:
"Adebayor, Abdullah hocanın takibinde olan bir oyuncuydu. Çok önemli bir kariyere sahip. Geçen seneki şartlar bize uymadı. Kendisi ile sıkı bir kontrat yürüttüler iki asbaşkan. Bugün saat 07.00'de İstanbul'a geldi. Çikalleshi'yi kiraya verdik Akhisar'a. Adebayor'u renklerimize kattık. İçerideki dengeleri tutan bir takımız. 1.5 yıllık anlaşma yaptık. Çok pozitif birisi. Takıma çok fayda sağlayacağına inanıyorum. Biz gerçekten sempati ve sevgiyi kazanan bir kulüp olduk. Başakşehir de bizi sahiplendi. İnanılmaz bir sevgi atmosferi oluştu. Başakşehir taraftarlarına hayırlı olsun diyorum. Bursaspor maçında 3 bin 300 civarında taraftar vardı. İlçede aidiyet duygusu oluştu. Çok üst düzey bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Formayı kim hak ederse o alacaktır. Mustafa Pektemek, Mehmet Batdal ve şimdi de Adebayor. İnşallah hayırlı olur."
"BU YIL İLK 3'ÜN İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ"
"Şampiyonluk kelimesini kullanmıyoruz. Mütevazı bütçelerle büyük başarılar elde ettik. Bu yıl ilk 3'ün içinde yer almak istiyoruz. 30. haftadan sonra nerede olacağımızı göreceğiz. Önümüzde daha 15 hafta var. Biz hedeften şaşmış değiliz. Herkesin gönlünde şampiyonluk var. Biz bu hedefi kovalayacağız."
"İKTİDARIN TAKIMI OLDUĞUNUZ DOĞRU MU?"
"Tabi biz Medipol Başakşehir kulübü olarak sayın Cumhurbaşkanımızın sahasında formasını giydiği bir takımız. Dolayısıyla o takımın Cumhurbaşkanımızla özdeşleşmesi çok normal, biz de bundan mutluluk duyarız. Sayın Cumhurbaşkanımız o maça 12 numaralı formayla çıkmıştı ve o formayı sonsuza kadar ayırdık."
"MÜTEVAZİ BÜTÇELERLE BU İŞİ BAŞARABİLMEK ANLAMLI"
"Böyle bir şey oluyor olsa sezonun ilk bitişinde Adana’da bir golümüz verildi sonra iptale dildi. Çok anlamlı gelmedi bana haber. İkinci sorunuz için özellikle önümüzdeki sezon yeni yayın ihalesinin artışlarıyla birlikte bir kulübün denk bütçeyle ayakta kalması çok mümkün. Ama biz bugün 70 milyon TL civarında bizim dört büyüklere baktığımızda 260-270 milyon civarlarında. Dolayısıyla bu mütevazi bütçelerle bu işi başarabilmek anlamlı. Vergimiz hariç her şey dahil, teknik direktör, oyuncular, stopaj her şey dahil 70 milyon."
FEDERASYONUN YAYIN İHALESİNDEKİ GELİRİ YÜZDE 12'DEN YÜZDE 4'E DÜŞTÜ
"Biz Premier Ligi inceledik. Maddi olarak ortak desteklediği bir kuruluş var. Biz Federasyonla bu işbirliğinden kaçmayız. Futbol Federasyonunda hakem, displin, hukuk kurulu var. Yüzde 12 Federasyonun aldığı yüzdeyi biz 4'e indirdik. Önümüzdeki sene devreye girecek. Bu yüzde 8'in tamamı kulüplere gidecek. Yasa değişikliğine gerek yok. Yönetim kurulu kararı ile oluyor bu. Yıldırım beyin, kulüplerin onayı var. Kulüpler birliğinin bundan geliri yok."
"VIDEO HAKEMLİĞİ DİLİMDEN DÜŞÜRMEDİM"
"Hakemlerin kaptanlar ile bir araya gelmesi gibi konuları konuştuk. Van Basten bunla ilgili çalışıyor. Sadece bir oyuncu hakemin yanına gitsin. İki takım kaptanın bir olayda hakemin yanına gidiyor oluşu daha mantıklı. Video hakemliğini bir yıldır hiç dilimden düşürmedim. Yıldırım bey şuan bunu destekliyor. Baktığımzıda aritmetiğin zor olduğu şampiyonluğun, küme düşmenin bu kadar küçük ayrıntıya gerek duyduğu ortamda teknolojiye hayır diyemeyiz. İnfantino ile görüştüğümüzde de bundan yana olduğunu söylemişti. Şimdi FIFA'da bunla ilgili çalışma yapıyor."
"VIDEO HAKEM OLMAZSA OLMAZIMIZ"
"Kulaktan yayınla hakeme 'gol temiz' deme sisteminin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Basketboldaki televizyondan izleyip karar vermede oyun çok duruyor. 8 saniyede verilecek bir karar. Video hakem sistemi olmazsa olmazımız. 13 ülkede deneniyor. İtalya'da son maçlar hep denendi. Biz Kulüler Birliği olarak 2017-2018 sezonunda kulanılmasını istiyoruz. Tüm kulüplerin bunda mutabık olduğunu söyleyebilirim. Gol çizgisi teknolojisi kullanmıyoruz. Bunu da kullanmalıyız. Niye kullanmayalım. Futbolun içinde büyük paralar dönüyor. 18 tane yeni stat Dünya'nın neresinde var böyle teknolojik statlar. Hem maddi hem de hedef konusunda kayba neden oluyor."
"YASAYA İHTİYACIMIZ VAR"
"Yasayla ilgili uzun süredir çalışılıyor. Bakanlığın da kendisinin ötesinde bir çalışma var. Sayın Bakanın önemli sorunları var ülke meslelerinden dolayı. Burdan rica ediyorum. Bu yasaya ihtiyacımız var. Spor kulübünün Amatör branşlarla uğraşması vergi anlamında çok zor. Ben Başakşehir Futbol Kulübü başkanıyım. Bu yasa çıkarsa hemen diğer amtör branşları kuracağım. Sayın bakanımız son çalışmanın ardından bir daha bir araya gelip konuşacağız. Nihai karar o zaman verilecek.
Yasayla ilgili uzun süredir çalışılıyor. Bakanlığın da kendisinin ötesinde bir çalışma var. Sayın Bakanın önemli sorunları var ülke meslelerinden dolayı. Burdan rica ediyorum. Bu yasaya ihtiyacımız var. Spor kulübünün Amatör branşlarla uğraşması vergi anlamında çok zor. Ben Başakşehir Futbol Kulübü başkanıyım. Bu yasa çıkarsa hemen diğer amtör branşları kuracağım. Sayın bakanımız son çalışmanın ardından bir daha bir araya gelip konuşacağız. Nihai karar o zaman verilecek."
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