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Canlı yayında şok eden rapor

Canlı yayında şok eden rapor.11367
  • Giriş : 30.12.2016 / 11:22:00

Canlı yayında, "Gerçek baban benim" dedi. DNA testi şok etti.

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İstanbul’da yaşayan Fethiye Karabulut 3 baba adayı olduğu iddiasıyla Müge Anlı’ya başvurmuştu. Müge Anlı’ya çıkan Karabulut, annesinin nüfusuna kayıtlı olduğu kişinin babası olmadığını, babasının başka biri olduğunu söylediğini anlatmıştı. Ancak bir baba adayı daha vardı.

Fethiye Karabulut, 3 baba adayından biyolojik babasının hangisi olduğunu bulabilmek için Müge Anlı’dan gözyaşları içinde yardım istedi. Yayına bağlanan Fethiye Karabulut’un annesi Zehra Hanım; “Senin baban şu an evli olduğum Hüseyin” demişti. Bunun üzerine Hüseyin Bey de Müge Anlı’yı arayarak; “Sen benim kızımsın, gerçek baban benim” demişti. Bunun üzerine taraflar DNA Testi yaptırmak için anlaştı.

Bugün de Müge Anlı DNA Testi’nin sonucu açıkladı. Testin sonucu herkesi şok etti. Fethiye Karabulut, Hüseyin Bey’in kızı olmadığı ortaya çıktı.

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