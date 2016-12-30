Canlı yayında şok eden rapor
İstanbul’da yaşayan Fethiye Karabulut 3 baba adayı olduğu iddiasıyla Müge Anlı’ya başvurmuştu. Müge Anlı’ya çıkan Karabulut, annesinin nüfusuna kayıtlı olduğu kişinin babası olmadığını, babasının başka biri olduğunu söylediğini anlatmıştı. Ancak bir baba adayı daha vardı.
Fethiye Karabulut, 3 baba adayından biyolojik babasının hangisi olduğunu bulabilmek için Müge Anlı’dan gözyaşları içinde yardım istedi. Yayına bağlanan Fethiye Karabulut’un annesi Zehra Hanım; “Senin baban şu an evli olduğum Hüseyin” demişti. Bunun üzerine Hüseyin Bey de Müge Anlı’yı arayarak; “Sen benim kızımsın, gerçek baban benim” demişti. Bunun üzerine taraflar DNA Testi yaptırmak için anlaştı.
Bugün de Müge Anlı DNA Testi’nin sonucu açıkladı. Testin sonucu herkesi şok etti. Fethiye Karabulut, Hüseyin Bey’in kızı olmadığı ortaya çıktı.
DİĞER HABERLER
İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı
Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.
Ankara'yı kana bulayacaklardı
DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.
TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü
TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.
Survivor Taner gözaltına alındı
Survivor yarışmacısı Taner'in polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.