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Cansel Elçin 5 yıllık eşinden boşanıyor

Cansel Elçin 5 yıllık eşinden boşanıyor.18587
  • Giriş : 22.12.2017 / 16:03:00
  • Güncelleme : 22.12.2017 / 16:04:57

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, 5 yıl önce evlendiği Pınar Apaydın'dan boşanıyor.

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Mutlu çiftten kötü haber geldi. Sevilen oyuncu Cansel Elçin, 5 yıl önce Pınar Apaydın ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde Pınar Apaydın'ın boşanma davası açtığı öğrenildi.

Dava dilekçesinde 'Karşılıklı görüşüldü, tarafların birbirlerinden herhangi bir nafaka ya da maddi isteği yoktur. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talep ederiz' denildi.

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