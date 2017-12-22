Cansel Elçin 5 yıllık eşinden boşanıyor
Mutlu çiftten kötü haber geldi. Sevilen oyuncu Cansel Elçin, 5 yıl önce Pınar Apaydın ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde Pınar Apaydın'ın boşanma davası açtığı öğrenildi.
Dava dilekçesinde 'Karşılıklı görüşüldü, tarafların birbirlerinden herhangi bir nafaka ya da maddi isteği yoktur. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talep ederiz' denildi.
SABAH
DİĞER HABERLER
Ali Ağaoğlu, dede olmaya hazırlanıyor!
Magazin gündeminden düşmeyen iş adamı Ali Ağaoğlu, dede olmaya hazırlanıyor.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması!
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.
Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldı mı?
Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Hara-Adriana Lima aşkında yeni gelişmeler yaşandı.
Zerrin Özer şoke etti! Görenler tanıyamadı
Usta sanatçı Zerrin Özer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
Kerimcan Durmaz'ın konserinde ortalık karıştı
Kısa sürede ünlenen ve büyük bir takipçi kitlesi olan Kerimcan Durmaz'ın konserinde arbede çıktı.