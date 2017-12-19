Çapkın ve Mutlu için flaş karar!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmaı soruşturması kapsamında yargılanan eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın ve eski Vali Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesi talep edildi.
Duruşma savcısı gerekçe olarak ise, “Örgüt içi iletişim FETÖ’nün gizliliğe en fazla önem verdiği alanlardan biri olup bunun da Bylock vb. gizli iletişim kanallarıyla gerçekleştirdiği bugün artık tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu anlamda sanıkların meslektaşları olan diğer bir kısım sanıklara yine normal telefon irtibatı kurmuş olmalarının da örgüt içi irtibat olarak değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz” dedi.
Savcılık yapılan bu ön değerlendirme, dosyanın geldiği aşama, mevcut delil durumu ve tutuklu sanıkların tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Feyzullah Özcan ve Haluk Nadir’in tahliyesini talep etti.
Savcılık ayrıca telefon konuşmalarının ‘yeterli delil’ olamayacağına vurgu yaparak, “Sanıklar mülki idare amirliği görevinde bulunmuşlardır. Mülki idare amirliği görevi sosyal ilişkiler bakımından önem arz eden bir kamu görevidir. Hal böyle olunca bir dönem mülki idare amirliği görevini yerine getirmiş olan sanıkların bir kısmının FETÖ’nün çatı yapılanmasında yer aldıkları sonradan tespit edilen bazı isimlerle normal (gizliliği olmayan) telefon hatları üzerinden bir dönem irtibat kurmuş olmalarının örgüt üyeliği suçu yönünden “yeterli delil” niteliğinde görülmesinde isabet bulunmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Mahkeme savcının ve sanıkların taleplerini değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.
HÜRRİYET
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