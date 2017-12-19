Çapkın ve Mutlu için flaş karar!

Giriş : 19.12.2017 / 17:46:00

19.12.2017 / 17:46:00 Güncelleme : 19.12.2017 / 17:49:26

Eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın ve eski Vali Avni Mutlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.