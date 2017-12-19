Çapkın ve Mutlu için flaş kararlar
Hüseyin Çapkın için ev hapsi kararı verilirken Hüseyin Avni Mutlu ise tahliye edilmedi.
FETÖ’nün mülkiye yapılanmasında duruşma savcısı tutuklu sanıklar eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın meslektaşı olan diğer sanıklarla telefon irtibatı olmasının örgüt içi irtibat olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek tahliye talep etti. Mahkeme, akşam saatlerinde eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığı tahliye etti. Ancak tahliye edilen Çapkın'ın ev hapsine karar verdi... Eski Vali Hüseyin Avni Mutlu'nun ise tutukluluk hali devam edecek.
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