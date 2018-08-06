Cardozo: Fenerbahçe umudunu kessin
Uzun süre Benfica formasıyla sahalarda ter döken ve Trabzonspor'a transfer olan golcü oyuncu Cardozo, Fenerlileri kızdıracak bir açıklamada bulundu.
2013 yılındaki eşleşmede attığı gollerle Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde final hayallerini suya düşüren eski Benficalı ve Trabzonsporlu Oscar Cardozo, Benfica-Fenerbahçe maçını yorumları. Cardozo, "Türkiye'de oynayan bir Benficalı olarak diyebilirim ki işi ilk maçta bitirmeliyiz. Fenerbahçe karşısında Luz Stadı'nda öyle bir skor almalıyız ki, Fenerbahçe taraftarları tur için umutlarını kessin" dedi.
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