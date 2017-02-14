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Cari açık rakamları açıklandı

Cari açık rakamları açıklandı.39704
  • Giriş : 14.02.2017 / 10:23:00

Cari açık 2016 yılında yıllık bazda 31.61 milyar dolar oldu.

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Kritik rakam açıklandı. 2016'nın aralık ayında 2015'in aralık ayına göre 784 milyon dolar azalan cari işlemler açığı 4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın verilerine göre 2016 yılı cari işlemler açığı da 32 milyar 605 milyon dolar oldu.

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