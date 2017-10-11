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Cari açık rakamları açıklandı

Cari açık rakamları açıklandı.39704
  • Giriş : 11.10.2017 / 10:16:00

Ekonomiye dair önemli veri açıklandı. Cari işlemler dengesi, ağustos ayında 1.24 milyar dolar açık verdi.

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Önemli açıklama geldi. Cari işlemler açığı ağustos ayında açık verdi. 

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