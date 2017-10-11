Cari açık rakamları açıklandı
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İşsizlik maaşında önemli değişiklik!
Önemli açıklama geldi. İşsizlik maaşı ile ilgili önemli bir değişikliğe gidiliyor.
Tekirdağ Limanı özelleştiriliyor
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Vize kararı doları uçurdu!
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan kriz doları yükseltti.
Bakanlıktan emekliye promosyon açıklaması
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