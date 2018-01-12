Cari işlem beklentiyi aştı
Ekonomiye dair önemli veri geldi. Cari işlemler açığı Kasım ayında 4 milyar 200 milyon dolar olarak gerçekleşerek beklentiyi aştı. 12 aylık açık ise 43 milyar 752 milyon dolar.
Cari işlemler dengesi, kasım ayında 4,2 milyar dolar açık verdi. Ekonomistlerin "açık" beklentisi 3,9 milyar dolar düzeyindeydi. Cari denge, ekimde 3,83 milyar dolar açık vermişti.
TRT
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