Facebook Twitter Rss

Cari işlem beklentiyi aştı

Cari işlem beklentiyi aştı.39704
  • Giriş : 12.01.2018 / 10:30:00

Cari işlem kasımda 4 milyar 200 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Ekonomiye dair önemli veri geldi. Cari işlemler açığı Kasım ayında 4 milyar 200 milyon dolar olarak gerçekleşerek beklentiyi aştı. 12 aylık açık ise 43 milyar 752 milyon dolar.

Cari işlemler dengesi, kasım ayında 4,2 milyar dolar açık verdi. Ekonomistlerin "açık" beklentisi 3,9 milyar dolar düzeyindeydi. Cari denge, ekimde 3,83 milyar dolar açık vermişti.

TRT

Trabzonsporlu Burak Yılmaz'a Çin'den servet!

Sınıra askeri sevkiyat!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Taşeron işçiler için son gün!

Taşeron işçiler için son gün!

Kadroya geçmek isteyen taşeron işçilerin başvuruları için son gün.

55 bin kişi işe alınacak!

55 bin kişi işe alınacak!

Sağlık Bakanı Mehmet Demircan, vatandaşlara güzel haberi verdi.

 

Taşeron işçiler için 'çağrı merkezi' kolaylığı

Taşeron işçiler için 'çağrı merkezi' kolaylığı

Kadroya geçiş sürecinde, işçilerin aklına takılan soruları cevaplandırmak amacıyla çağrı merkezi kur

İşsiz gençlere günlük 75 lira cep harçlığı!

İşsiz gençlere günlük 75 lira cep harçlığı!

Devlet, işsiz gençlere günlük 75 TL cep harçlığı vererek gençleri iş sahibi yapacak.

 

Motorine zam geldi!

Motorine zam geldi!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan bir zam haberi daha geldi.

Bakan'dan öğretmen alımı mesajı!

Bakan'dan öğretmen alımı mesajı!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmenlerle ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya