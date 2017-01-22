Facebook Twitter Rss

Cavcav'ın vefatı üzerine o maç ertelendi

Cavcav'ın vefatı üzerine o maç ertelendi.17626
  • Giriş : 22.01.2017 / 16:23:00

İlhan Cavcav'ın ölümü üzerine Gaziantep-Gençlerbirliği maçı ertelendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Bugün saat 13.30'da karşı karşıya gelecek Gaziantep ile Gençlerbirliği mücadelesinin efsane başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesi üzerine ertelendiği bildirildi.

İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle Gençlerbirliği Kulübü, Futbol Fedarasyonu'na başvurdu, Gaziantepspor'da karşılaşmanın iptal edilmesine onay verince, karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; "İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle STSL'deki G.Antepspor-G.Birliği ve Spor Toto 2.Lig'deki İstanbulspor-Hacettepe maçları ertelendi."

Erdoğan, İlhan Cavcav'ın ailesini aradı

Demba Ba Beşiktaş'a dönmek istiyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Demba Ba Beşiktaş'a dönmek istiyor

Demba Ba Beşiktaş'a dönmek istiyor

Kara Kartal, eski futbolcusu Demba Ba ile tekrar temasa geçti.

Erdoğan, İlhan Cavcav'ın ailesini aradı

Erdoğan, İlhan Cavcav'ın ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden İlhan Cavcav'ın ailesini aradı.

 

Galatasaray, İstanbul'a eli boş dönüyor!

Galatasaray, İstanbul'a eli boş dönüyor!

Süper Lig'de Galatasaray, Karabükspor ile karşı karşıya geldi.

Ve Galatasaray'ın kadrosu belli oldu!

Ve Galatasaray'ın kadrosu belli oldu!

Karabükspor-Galatasaray mücadelesinde ilk 11'ler şekillendi.

 

Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oldu!

Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'la sözleşmesi feshedilen Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oldu.

Aziz Yıldırım açıkladı: Suikast uyarısı aldım

Aziz Yıldırım açıkladı: Suikast uyarısı aldım

Suikast ihbarlarına önlem amaçlı Aziz Yıldırım'a zırhlı araç verildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya