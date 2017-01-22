Cavcav'ın vefatı üzerine o maç ertelendi
Bugün saat 13.30'da karşı karşıya gelecek Gaziantep ile Gençlerbirliği mücadelesinin efsane başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesi üzerine ertelendiği bildirildi.
İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle Gençlerbirliği Kulübü, Futbol Fedarasyonu'na başvurdu, Gaziantepspor'da karşılaşmanın iptal edilmesine onay verince, karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; "İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle STSL'deki G.Antepspor-G.Birliği ve Spor Toto 2.Lig'deki İstanbulspor-Hacettepe maçları ertelendi."
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