Çavuşoğlu, 21 Ocak'ta Bağdat'a gidiyor
Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen saldırılarla ilgili Rusya ve İran'a çağrıda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşoğlu, 21 Ocak'ta Bağdat'a ziyaret gerçekleştirecek.
Bakan Çavuşoğlu'na, Suriye'nin İdlib kentine yönelik; sivil ölümlere neden olan hava saldırıları soruldu.
Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Terör gruplarının temizlenmesiyle ilgili önerimizi herkesle paylaştık. Ama 'bir şehirin tamamını bombalayalım, yok edelim' diye bir şey olmaz, rejim bunu yapıyor.
Rejimin garantörü Rusya ve İran. Biz de Moskova'da başlayan süreçte ılımlı muhalefetin garantörü olduk. İran ve Rusya sorumluluğu yerine getirip rejimi durdurmalı. Rusya ile İran ağırlığını koyduktan sonra rejim bunları yapamaz. İdlib'e yapılan sadece bir hava saldırısı değil. Rejim içeriye doğru ilerliyor. İşte bu yüzden iki ülkenin, büyükelçilerini çağırıp uyarıda bulunduk.
Eğer buradaki amaç bu saldırılarla bazı gönülsüz muhalif grupların Soçi'ye gitmesini sağlamaksa, o da ters teper. Soçi'de sivil kanadın katılımıyla yapılacak görüşmelerden sonuç alınması için çatışmaların durması gerekir.
İhlallere bakıyorsunuz yüzde 95'i rejim veya rejimi destekleyen gruplar tarafından. Amaç ne? Bu süreçten faydalanarak rejimin ılımlı muhalefeti, sivilleri yok etmesi mi?"
Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili dikkat çeken diğer ifadeleri şöyle:
- İdlib'de halk ve ılımlı muhalefet hedef alınıyor.
- Soçi'de terör örgütü olursa siyasi süreç baltalanır. Terörist grupların Soçi'ye davet edilmemesini ilettik. YPG'nin davet edildiği ortamda olmayacağımızı söyledik.
- TSK'nın 4. gözlem gücü İdlib'e yerleşmeye başladı... Bizim bir tek niyetimiz var Suriye’de istikrarı tekrar tesis etmek...
DİĞER BAŞLIKLAR
- "KKTC'de de başkanlık sistemi tartışılıyor. Olabilir. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun şimdiden faydasını görüyoruz."
- (AB üyeliği) "Bir 50 yıl daha beklenilmesin. Bizim de tahammülümüz kalmadı, milletimizin de tahammülü kalmadı."
(Ege adaları iddiaları) "AK Parti iktidarları döneminde ve Kardak krizi sonrası hiçbir ada Yunanistan'a verilmemiştir."
(ABD’nin YPG’ye silah vermesi ve FETÖ'nün iadesi) "ABD hatalarını düzeltmezse ilişkilerimiz daha da zarar görebilir."
BAĞDAT'A GİDİYOR
(Erbil-Bağdat ilişkileri) "Arabuluculuk talepleri var. 21 Ocak'ta Bağdat'a gideceğiz. İkili konular yanında bunu da görüşeceğiz."
Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın 25 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
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