Çavuşoğlu: 700 çadırlık kamp kurduk!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamasında Azez'de 3000 kişi kapasiteli 500 çadır kurulduğunu bildirdi.
Suriye'ye yönelik insani yardım faaliyetlerine devam edildiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin 3.5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, 21 kampta 235 bin kişiye barınma imkanı sağlandığını ifade etti.
#ZeytinDalıHarekatı’ndan önce İdlib’te 700 çadırlık iki kamp kurduk. Şimdi Azez’de 3.000 kişi kapasiteli 500 çadır kuruyoruz. Gelenlerin gıda, ısınma, hijyen gibi temel ihtiyaçlarını da bu kamplarda karşılıyoruz. Bize ihtiyacı olanların her zaman yanında olacağız.
Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce İdlib'te 700 çadırlık iki kamp kurduk. Şimdi Azez'de 3 bin kişi kapasiteli 500 çadır kuruyoruz. Gelenlerin gıda, ısınma, hijyen gibi temel ihtiyaçlarını da bu kamplarda karşılıyoruz. Bize ihtiyacı olanların her zaman yanında olacağız" dedi.
HÜRRİYET
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